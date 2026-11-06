Singapore Airlines инвестирует $1,6 млрд в обновление сервиса — CNBC

В Сингапуре авиакомпания Singapore Airlines инвестирует более 2 млрд сингапурских долларов, или около $1,6 млрд, в обновление сервиса на борту. Перевозчик планирует внедрить новые кресла, варианты питания и развлекательные системы, сообщает CNBC.

Обновления для первого и бизнес-класса

Новые продукты для первого и бизнес-класса будут постепенно появляться с середины 2027 года на дальнемагистральных и сверхдальних Airbus A350. Их также установят на Boeing 777-9 после ввода этих самолетов в эксплуатацию Singapore Airlines.

В первом классе установят 32-дюймовые 4K-экраны, наушники Bang & Olufsen с шумоподавлением, а также предусмотрят конфигурации для совместного ужина пассажиров, сидящих рядом. Смежные места можно будет превратить в двуспальную кровать. В Singapore Airlines заявили, что это будет самая большая двуспальная кровать в коммерческой авиации.

Кресла бизнес-класса получат 22-дюймовые 4K-экраны, беспроводную зарядку и возможность подключать аудиоустройства через Bluetooth. Полностью раскладывающееся спальное место будет иметь длину 79 дюймов и ширину до 24 дюймов. Часть центральных мест можно будет объединить, опустив перегородки.

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Изменения в других классах и задержка Boeing

Для премиум-экономкласса компания планирует добавить один дюйм пространства при откидывании кресла, а в экономклассе обновить обивку. Новые 4K-мониторы в спинках кресел и развлекательная система Krisworld следующего поколения для этих классов будут доступны только на Boeing 777-9.

Коммерческий директор Singapore Airlines Ли Лик Хсин объяснил, что решение обновить Airbus A350 связано с задержками поставок Boeing 777-9. Boeing сообщал, что не передаст первые 777-9 заказчикам до 2027 года. Операционный директор авиакомпании Тан Кай Пинг в мае заявлял, что этих самолетов не будет во флоте до окончания текущего финансового года в марте 2027 года.

Отдельно перевозчик планирует с первого квартала 2027 года внедрить Starlink почти на всех своих Airbus, за исключением A350 для маршрутов средней дальности. Также Singapore Airlines инвестирует 130 млн сингапурских долларов в реконструкцию лаунжей SilverKris.

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