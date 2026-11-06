W Singapurze linie Singapore Airlines inwestują ponad 2 mld dolarów singapurskich, czyli około 1,6 mld dolarów, w modernizację usług pokładowych. Przewoźnik planuje wprowadzić nowe fotele, opcje posiłków i systemy rozrywki, informuje CNBC.

Modernizacja pierwszej i biznesklasy

Nowe produkty dla pierwszej i biznesklasy będą stopniowo wprowadzane od połowy 2027 roku w samolotach Airbus A350 dalekiego i ultradalekiego zasięgu. Zostaną również zainstalowane w Boeingach 777-9 po wprowadzeniu tych samolotów do służby przez Singapore Airlines.

W pierwszej klasie zostaną zamontowane 32-calowe ekrany 4K, słuchawki Bang & Olufsen z redukcją hałasu, a także konfiguracje umożliwiające wspólną kolację pasażerom siedzącym obok siebie. Sąsiadujące miejsca będzie można przekształcić w łóżko dwuosobowe. Singapore Airlines oświadczyły, że będzie to największe łóżko dwuosobowe w lotnictwie komercyjnym.

Fotele w klasie biznes otrzymają 22-calowe ekrany 4K, ładowanie bezprzewodowe oraz możliwość podłączania urządzeń audio przez Bluetooth. W pełni rozkładane łóżko będzie miało 79 cali długości i do 24 cali szerokości. Część środkowych miejsc będzie można łączyć po opuszczeniu przegród.

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Zmiany w innych klasach i opóźnienia Boeinga

W klasie ekonomicznej premium firma planuje dodać jeden cal przestrzeni po odchyleniu fotela, a w klasie ekonomicznej odnowić tapicerkę. Nowe monitory 4K w oparciach foteli oraz system rozrywki Krisworld nowej generacji dla tych klas będą dostępne wyłącznie w Boeingach 777-9.

Dyrektor handlowy Singapore Airlines Lee Lik Hsin wyjaśnił, że decyzja o modernizacji Airbusów A350 wiąże się z opóźnieniami w dostawach Boeingów 777-9. Boeing informował, że nie przekaże klientom pierwszych 777-9 przed 2027 rokiem. Dyrektor operacyjny linii Tan Kai Ping oświadczył w maju, że samolotów tych nie będzie we flocie do końca obecnego roku finansowego w marcu 2027 roku.

Oddzielnie przewoźnik planuje od pierwszego kwartału 2027 roku wprowadzić Starlink w niemal wszystkich swoich Airbusach, z wyjątkiem A350 obsługujących trasy średniego zasięgu. Singapore Airlines inwestują także 130 mln dolarów singapurskich w przebudowę saloników SilverKris.

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