Доля отказов гражданам Южной Кореи, обращавшимся за американскими визами категории B, достигла 24,73% в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года. Это на 9,76 процентного пункта больше, чем в предыдущем финансовом году, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства иностранных дел, обнародованные депутатом Ким Дэ Сиком.

Меньше выданных виз

Количество выданных гражданам Южной Кореи виз этой категории сократилось на 21,2% — с 15 508 до 12 226. Виза B-1 предназначена для временных деловых поездок, а B-2 — для туризма, лечения, а также посещения родственников или друзей.

Статистика охватывает заявителей на визы B и не учитывает южнокорейцев, путешествующих в США без визы по системе электронного разрешения на поездку. Из-за различий в том, кто должен подавать заявление на визу, прямое сопоставление показателей со странами вне Программы безвизового въезда ограничено.

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Сравнение с другими странами

Показатель Южной Кореи превысил уровень отказов для ряда других участников Программы безвизового въезда в США: в Великобритании он составил 20,44%, в Японии — 5,68%, во Франции — 9,67%, в Германии — 12,22%. Для Китая доля отказов снизилась с 25,37% до 20,21%, тогда как в Индии и Вьетнаме она составила 22,05% и 22,08% соответственно. Китай, Индия и Вьетнам не участвуют в Программе безвизового въезда в США.

Представитель южнокорейского МИД заявил, что точные причины отказов определить сложно, поскольку США их не раскрывают. Он предположил, что ужесточение проверок могло быть связано с внутриполитическими дебатами об иммиграции в США. Оппозиционный депутат Ким Дэ Сик также призвал проверить, могли ли на показатели повлиять дипломатическая и оборонная политика Сеула в отношении Вашингтона и изменения в двусторонних отношениях. В то же время издание отмечает, что события, на которые он ссылался в контексте отношений Сеула и Вашингтона, произошли более чем через год после периода, охваченного визовой статистикой.

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