W pobliżu Exmouth w Australii Zachodniej ratownicy uwolnili młodego diugonia, który zaplątał się w gumowy pasek napędu wentylatora samochodowego, i przenieśli go przez piaszczystą płyciznę do głębszych wód Zatoki Exmouth. Zwierzę zauważono w środę w pływowym estuarium Wapet Creek, około 1230 kilometrów na północ od Perth, informuje ABC News.

Operacja trwała mniej niż dobę

Diugoń miał około dwóch metrów długości, ale mógł ważyć kilkaset kilogramów. Jak powiedział Sam Miles, pełniący obowiązki koordynatora programu morskiego w Departamencie Bioróżnorodności, Ochrony Przyrody i Atrakcji Australii Zachodniej, powrót zwierzęcia do głębszej wody zajął mniej niż 24 godziny.

Po ocenie stanu diugonia ratownicy zasięgnęli porady specjalistów z Perth Zoo i Sea World Foundation. Następnie zwierzę unieruchomiono, uwolniono z paska, owinięto w siatkę transportową i przeniesiono z płytkiej wody przez piaszczystą łachę. Zespół nazwał diugonia Wapi — na cześć strumienia, w którym go znaleziono.

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Populacja znajduje się pod presją

Według Milesa ratownicy nie odnotowali wcześniej podobnych przypadków zaplątania w samochodowy pasek, dlatego nie wiedzą, gdzie dokładnie zwierzę na niego natrafiło. Jednocześnie diugoń nie wykazywał oznak znacznego stresu.

Zatoka Exmouth ma drugie co do liczebności skupisko diugoniów w Australii Zachodniej, po Zatoce Rekina. Gatunek ma na świecie status narażonego na wyginięcie. Latem 2025 roku upał morski w Zatoce Exmouth zniszczył część łąk trawy morskiej, w tym dwa gatunki roślin stanowiących pokarm diugoniów. W ubiegłym miesiącu badania lotnicze w Zatoce Karpentaria w Queensland również wykazały spadek tamtejszej populacji diugoniów o 50% w ciągu ostatnich 20 lat.

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