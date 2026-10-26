在西澳大利亚州埃克斯茅斯附近，救援人员救出了一头被汽车风扇传动橡胶皮带缠住的幼年儒艮，并将其穿过沙质浅滩转移到埃克斯茅斯湾更深的水域。这只动物于周三在瓦佩特溪潮汐河口被发现，地点位于珀斯以北约1230公里处，ABC新闻报道。

救援行动不足一天

这头儒艮长约两米，但体重可能达数百公斤。据西澳大利亚州生物多样性、保护与景点部海洋项目代理协调员萨姆·迈尔斯称，将这只动物送回更深水域耗时不到24小时。

在评估儒艮的状况后，救援人员向珀斯动物园和海洋世界基金会的专家寻求建议。随后，他们固定住这只动物，将其从皮带中解救出来，用货网包裹，并将其从浅水区穿过沙洲转移。团队以发现它的溪流为其取名“瓦皮”。

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种群面临压力

迈尔斯表示，救援人员此前没有记录过类似的被汽车皮带缠住的案例，因此不知道这只动物究竟是在何处遇到该皮带的。同时，这头儒艮没有明显的严重应激迹象。

埃克斯茅斯湾拥有西澳大利亚州数量第二多的儒艮聚集地，仅次于鲨鱼湾。该物种在全球范围内被列为易危。2025年夏季，埃克斯茅斯湾的海洋高温毁坏了部分海草床，其中包括两种儒艮的食用植物。上个月，昆士兰州卡奔塔利亚湾的航空调查也显示，当地儒艮种群在过去20年间减少了50%。

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