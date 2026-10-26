波兰总理唐纳德·图斯克在河内举行的简报会上呼吁总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署任命约安娜·斯科切克为波兰驻越南大使的提名。政府首脑表示，围绕外交任命的争议限制了波兰外交的能力，并可能使支持计划拓展越南市场业务的企业变得复杂，据RMF24报道。

使团负责人地位

图斯克指出，阻碍完整的大使任命也涉及河内。据他称，斯科切克很好地筹备了他的访问，但她的职位与其他欧洲国家大使的地位不同。

总理解释说，临时领导代表机构但不具备大使级别的外交官，在最高层级的接触中处于较弱地位。他表示，政治分歧不应限制国家和波兰外交的能力。

图斯克还表示，波兰预计其企业在越南的业务存在将显著扩大。在他看来，为支持企业家，外交代表机构必须拥有全套工具。

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任命争议

自2024年11月以来，约安娜·斯科切克一直以临时代办身份领导波兰驻河内外交使团。在波兰，大使由总统根据外交部长经总理同意后提出的申请任命和召回。

总统与外交部之间围绕大使任命的冲突自2024年起持续至今。同年3月，外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基决定结束50多名大使的任期，外交部则撤回了由该部前任领导层提交的十多项候选人提名。在部分代表机构，外交官由临时代办替代。

纳夫罗茨基尤其反对任命博格丹·克利赫为驻美国大使，以及任命雷沙德·施内普夫为驻意大利大使。西科尔斯基此前表示，总统手中有46份关于外交提名的完整申请。图斯克访问河内期间，波兰和越南还宣布将双边关系提升至战略伙伴关系水平。

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