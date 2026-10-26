В Бразилии после подсчета голосов с 99,73% до 100% избирательных участков определились кандидаты, лидирующие в шести губернаторских гонках. В то же время по состоянию на вечер 25 октября Высший избирательный суд страны (TSE) еще не отметил ни одного из них как избранного. Об этом со ссылкой на официальные файлы результатов TSE сообщает The Rio Times.

Издание отметило, что на участках, голоса с которых еще не подсчитаны, зарегистрировано меньше избирателей, чем составляет разрыв между кандидатами в каждой из шести гонок. Наименьший разрыв зафиксировали в штате Риу-Гранди-ду-Норти — 32 625 голосов.

Кто лидирует в губернаторских гонках

в Акри Майлза Ассис от Progressistas набрала 66,21% против 33,79% у Алана Рика из Republicanos;

в Амазонасе Омар Азиз от PSD имеет 61,41%, а профессор Мария ду Карму от PL — 38,59%;

в Федеральном округе Селина Леан от Progressistas получила 57,18%, Леандру Грасс от PT — 42,82%;

в Эспириту-Санту Лоренцо Паццолини от Republicanos лидирует с 52,17% против 47,83% у Рикарду Феррасу от MDB;

в Риу-Гранди-ду-Норти Каду де Лула от PT имеет 50,77%, а Аллисон от União Brasil — 49,23%;

в Токантинсе Висентинью Жуниор от PSDB набрал 64,51%, профессор Доринья от União Brasil — 35,49%.

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В Рио-де-Жанейро второго тура не было

В штате Рио-де-Жанейро губернатора определили еще в первом туре. 8 октября TSE большинством в пять голосов против двух запретил кандидату от Republicanos Энтони Гаротинью баллотироваться из-за предыдущего осуждения за административное правонарушение и аннулировал 274 411 отданных за него голосов.

После этого Дуглас Руас из партии PL получил более половины действительных голосов. В файле результатов TSE, обновленном 10 октября, он указан избранным с 4 271 199 голосами, или 50,88%. Эдуарду Паес от PSD набрал 3 706 984 голоса, или 44,16%.

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