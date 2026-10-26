W Nigerii Dayo Israel, krajowy lider młodzieży rządzącego Kongresu Wszystkich Postępowców (APC), usunął wpis w serwisie X z nagraniem przedstawiającym siedem nowych SUV-ów Toyota Land Cruiser Prado. Samochody były przeznaczone dla wybranych młodzieżowych liderów partii, którzy mają zajmować się mobilizacją wyborczą przed wyborami powszechnymi w 2027 roku, informuje Premium Times.

We wpisie Israel napisał, że przekazał wybranym liderom młodzieżowym „nowe Prado z 2026 roku”. Podziękował również pierwszej damie Oluremi Tinubu za, jak to ujął, stałe wsparcie dla struktury partyjnej pod jego kierownictwem.

Krytyka w X

Publikacja wywołała krytykę wśród nigeryjskich użytkowników X w obliczu trudności gospodarczych w kraju. Jeden z użytkowników zasugerował, że siedem SUV-ów mogło kosztować ponad 1 mld nair, i stwierdził, że środki te można było przeznaczyć na ochronę zdrowia, pomoc żywnościową lub kredyty studenckie.

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Inni komentatorzy porównywali prezentację drogich samochodów z problemami finansowymi obywateli i instytucji państwowych. W szczególności użytkownicy pytali, ile placówek podstawowej opieki zdrowotnej można byłoby utworzyć za pieniądze wydane na te pojazdy.

Publikacja została usunięta

Według wydania Israel usunął publikację około trzech godzin po jej zamieszczeniu. Zrzuty ekranu i nagrania wideo nadal rozpowszechniano w X. W chwili publikacji Premium Times nie wyjaśnił on publicznie przyczyny usunięcia wpisu.

Dokładny koszt samochodów, źródło środków i sposób ich nabycia pozostały nieznane. Wpis Israela nie precyzował, czy SUV-y kupiono za środki partyjne, przekazano jako prywatną darowiznę, czy udostępniono w ramach innego mechanizmu.

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