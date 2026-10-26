在尼日利亚，执政党全体进步大会党（APC）全国青年领袖达约·以色列删除了X平台上一则包含七辆全新丰田兰德酷路泽Prado SUV视频的帖文。这些车辆原计划提供给该党选定的青年领袖，他们将在2027年大选前开展选举动员工作，Premium Times报道。

以色列在帖文中写道，他已向选定的青年领袖移交“全新的2026款Prado”。他还感谢第一夫人奥卢雷米·蒂努布，称她持续支持由其领导的党组织结构。

X平台上的批评

在尼日利亚面临经济困难的背景下，这一发布引发了该国X用户的批评。一名用户称，这七辆SUV的价格可能超过10亿奈拉，并表示这些资金本可用于医疗保健、食品援助或学生贷款。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他评论者将展示昂贵车辆与公民及国家机构面临的财政问题进行对比。尤其是，用户质疑，用于购买这些车辆的资金本可以建立多少所基层医疗机构。

帖文被删除

据该媒体报道，以色列在帖文发布约三小时后将其删除。截图和视频记录仍在X平台上传播。截至Premium Times发稿时，他尚未公开解释删除帖文的原因。

车辆的确切价格、资金来源及购置方式仍不得而知。以色列的帖文没有说明这些SUV是否由党派资金购买、属于私人捐赠，或是通过其他安排提供。

关注我们在