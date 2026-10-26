尼泊尔司法委员会10月6日推荐4名高等法院法官任命至最高法院。名单包括博克拉高等法院首席法官拉特纳·巴哈杜尔·巴格昌德，以及法官钱德拉·巴哈杜尔·萨鲁、贾纳克·潘迪和戈卡尔纳·丹吉。该委员会本可提名最多5名候选人，其中考虑到法官比诺德·沙尔马将在11月退休后将出现的一个空缺，但仍留下一个职位未填补，《加德满都邮报》报道。

对遴选的批评

在4名获推荐的候选人中，只有1人此前曾在地区法院工作，并历经司法体系的所有层级。这引发了法官们的不满，他们原本期待在下级法院任职后获得晋升。任命前，最高法院首席大法官马诺杰·库马尔·沙尔马表示，他将优先考虑职业法官。

熟悉程序的法官称，按照资历和工作表现标准，特克·纳拉扬·昆瓦尔和纳里什瓦尔·班达里本可以位列获推荐者之中。两人都进入了今年因审理案件而受到表彰的10名法官名单：昆瓦尔位居第一，班达里位居第五。

司法委员会解释称，选择萨鲁的候选资格，部分原因是为了确保原住民代表性。潘迪和丹吉在2017年1月13日获任命进入高等法院前从事私人法律执业。

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职业法官短缺

尼泊尔最高法院目前有17名法官，其中没有一人是在地区法院开始职业生涯、随后晋升至最高审级的。根据该报援引的数据，7名法官直接从法律执业领域获任命，而总计12名、即约70%的法官拥有私人执业经验。最高法院最后一名职业法官是前首席大法官比什万巴尔·普拉萨德·什雷斯塔，他于2024年10月5日退休。

尼泊尔前法官论坛在2025年7月31日的声明中呼吁司法委员会优先考虑其工作已在地区法院接受检验的候选人。该组织提议，高等法院和最高法院中至少80%的法官应具有在地区法院工作的经验。

截至8月中旬，高等法院共有152名法官：70人来自法律执业领域，56人从地区法院晋升，另有26人来自司法或法律服务部门。最高法院前法官克里希纳·琼·拉亚马吉表示，政治交易在遴选过程中正变得愈发重要。尼泊尔律师协会主席比贾亚·库马尔·米什拉则认为，候选人的专业能力和廉正，而非其此前的工作地点，应当具有决定性作用。

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