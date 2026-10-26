Судебный совет Непала 6 октября рекомендовал четырех судей Высоких судов для назначения в Верховный суд. В список вошли председатель Высокого суда Покхары Ратна Бахадур Багчанд и судьи Чандра Бахадур Сару, Джанак Панде и Гокарна Данги. Совет мог выдвинуть до пяти кандидатов, в том числе с учетом вакансии, которая должна появиться после ноябрьской отставки судьи Бинода Шармы, однако оставил одну должность незаполненной, сообщает Kathmandu Post.

Критика отбора

Из четырех рекомендованных кандидатов лишь один ранее работал в окружном суде и прошел все ступени судебной системы. Это вызвало недовольство среди судей, рассчитывавших на продвижение после работы в нижестоящих судах. До назначений председатель Верховного суда Манодж Кумар Шарма заявлял, что будет отдавать предпочтение карьерным судьям.

Судьи, знакомые с процедурой, утверждают, что по критериям старшинства и результатам работы среди рекомендованных могли быть Тек Нараян Кунвар и Наришвар Бхандари. Оба вошли в десятку судей, отмеченных в этом году за рассмотрение дел: Кунвар занял первое место, а Бхандари — пятое.

Судебный совет пояснил, что кандидатуру Сару выбрали, в частности, для представительства коренных народов. Панде и Данги до назначения в Высокие суды 13 января 2017 года занимались частной юридической практикой.

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Нехватка карьерных судей

В Верховном суде Непала сейчас работают 17 судей, и среди них нет ни одного, кто начал карьеру в окружном суде, а затем прошел до высшей инстанции. По приведенным изданием данным, семеро судей были назначены напрямую из юридической практики, а всего 12, или около 70%, имеют опыт частной практики. Последним карьерным судьей в Верховном суде был бывший председатель суда Бишвамбхар Прасад Шрестха, который ушел в отставку 5 октября 2024 года.

Форум бывших судей Непала в заявлении от 31 июля 2025 года призвал Судебный совет отдавать приоритет кандидатам, чья работа уже была проверена в окружных судах. Организация предложила, чтобы как минимум 80% судей Высоких судов и Верховного суда имели опыт работы в окружных судах.

По состоянию на середину августа в Высоких судах работали 152 судьи: 70 пришли из юридической практики, 56 были повышены из окружных судов, еще 26 — из судебной или юридической службы. Бывший судья Верховного суда Кришна Джунг Раямаджи заявил, что при отборе все большее значение приобретает политический торг. Президент Ассоциации адвокатов Непала Биджая Кумар Мишра в то же время считает, что определяющими должны быть профессиональная компетентность и добросовестность кандидатов, а не их прежнее место работы.

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