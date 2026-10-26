Rada Sądownicza Nepalu 6 października zarekomendowała czterech sędziów Sądów Wysokich do powołania do Sądu Najwyższego. Na liście znaleźli się przewodniczący Sądu Wysokiego w Pokharze Ratna Bahadur Bagchand oraz sędziowie Chandra Bahadur Saru, Janak Pandey i Gokarna Dangi. Rada mogła zgłosić do pięciu kandydatów, także ze względu na wakat, który ma powstać po listopadowym przejściu na emeryturę sędziego Binoda Sharmy, lecz pozostawiła jedno stanowisko nieobsadzone, informuje Kathmandu Post.

Krytyka wyboru

Spośród czterech rekomendowanych kandydatów tylko jeden wcześniej pracował w sądzie okręgowym i przeszedł wszystkie szczeble systemu sądowniczego. Wywołało to niezadowolenie wśród sędziów, którzy liczyli na awans po pracy w sądach niższej instancji. Przed nominacjami prezes Sądu Najwyższego Manoj Kumar Sharma oświadczał, że będzie preferował sędziów zawodowych.

Sędziowie znający procedurę twierdzą, że według kryteriów starszeństwa i wyników pracy wśród rekomendowanych mogli znaleźć się Tek Narayan Kunwar i Narishwar Bhandari. Obaj znaleźli się w gronie 10 sędziów wyróżnionych w tym roku za rozpoznawanie spraw: Kunwar zajął pierwsze miejsce, a Bhandari piąte.

Rada Sądownicza wyjaśniła, że kandydaturę Saru wybrano między innymi dla zapewnienia reprezentacji ludności rdzennej. Pandey i Dangi przed powołaniem do Sądów Wysokich 13 stycznia 2017 roku prowadzili prywatną praktykę prawniczą.

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Brak sędziów zawodowych

W Sądzie Najwyższym Nepalu pracuje obecnie 17 sędziów i nie ma wśród nich żadnego, który rozpoczął karierę w sądzie okręgowym, a następnie doszedł do najwyższej instancji. Według danych przytoczonych przez publikację siedmiu sędziów powołano bezpośrednio z praktyki prawniczej, a łącznie 12, czyli około 70%, ma doświadczenie w prywatnej praktyce. Ostatnim sędzią zawodowym w Sądzie Najwyższym był były prezes sądu Bishwambhar Prasad Shrestha, który przeszedł na emeryturę 5 października 2024 roku.

Forum Byłych Sędziów Nepalu w oświadczeniu z 31 lipca 2025 roku wezwało Radę Sądowniczą do priorytetowego traktowania kandydatów, których pracę sprawdzono już w sądach okręgowych. Organizacja zaproponowała, aby co najmniej 80% sędziów Sądów Wysokich i Sądu Najwyższego miało doświadczenie w pracy w sądach okręgowych.

W połowie sierpnia w Sądach Wysokich pracowało 152 sędziów: 70 wywodziło się z praktyki prawniczej, 56 awansowało z sądów okręgowych, a kolejnych 26 — ze służby sądowej lub prawnej. Były sędzia Sądu Najwyższego Krishna Jung Rayamajhi stwierdził, że w procesie wyboru coraz większe znaczenie ma polityczny handel. Prezes Stowarzyszenia Adwokatów Nepalu Bijaya Kumar Mishra uważa natomiast, że decydujące powinny być kompetencje zawodowe i uczciwość kandydatów, a nie ich wcześniejsze miejsce pracy.

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