W Gqeberha w RPA policja uratowała 15 dzikich żółwi lądowych, które były przetrzymywane w prowizorycznej zagrodzie na terenie posesji. Kolejne cztery żółwie funkcjonariusze znaleźli martwe po drugiej stronie podwórza. Właścicielka nie potrafiła przedstawić zezwolenia na trzymanie zwierząt i dobrowolnie przekazała je policji, informuje Daily Maverick.

Żółwie odkryto podczas innego śledztwa

Funkcjonariusze jednostki ds. przemocy domowej, ochrony dzieci i przestępstw seksualnych komisariatu Mount Road odkryli zwierzęta 23 października. Przebywali w rejonie Chatty w związku ze śledztwem w innej sprawie.

Policja skontaktowała się z Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt, które przejęło żółwie pod swoją opiekę. Według rzeczniczki policji w Gqeberha, kapitan Sandry Janse van Rensburg, później nie wszczęto sprawy karnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zwierzęta wypuszczono w rezerwacie przyrody

Uratowane żółwie, w tym żółwie lamparcie, górskie i żółwie kątowe, przekazano specjaliście ds. dzikiej przyrody w celu rehabilitacji. Jednemu zwierzęciu udzielono pomocy z powodu urazu pancerza. Inspektorka Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt Beverley Reydemeyer poinformowała, że ocalałe żółwie zostały później wypuszczone w rezerwacie przyrody Groenkloof.

W RPA odławianie, zbieranie lub przetrzymywanie dzikich żółwi, a także ich transport bez oficjalnego zezwolenia organów ochrony środowiska, są nielegalne. Według Endangered Wildlife Trust w kraju żyje 13 gatunków żółwi, z których większość jest endemiczna. W grudniu 2024 roku organizacja informowała o spadku populacji trzech zagrożonych wyginięciem gatunków z powodu utraty siedlisk, kłusownictwa i drapieżnictwa ze strony wron.

Czytaj nas na