也门军方表示，在过去24小时内“中和”了约218名胡塞武装人员和战地指挥官。根据其数据，在753次行动中，78辆军用车辆和武器装备被摧毁或损坏。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

“也门黎明”行动

军方称，“也门黎明”行动中的作战针对胡塞武装的前沿指挥中心、加固工事、火力阵地、武装人员集结地、增援部队以及补给运输车辆。

根据军方声明，打击扰乱了胡塞武装增援部队向前线的调动，并支持了政府军的突袭和地面进攻。军方未说明其称为被“中和”的约218人中，有多少人死亡或受伤。胡塞武装没有立即发表评论。

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该国局势

军方表示，将继续推进攻势，以削弱该组织集结兵力和重新部署的能力。军方还称，其只打击军事目标，并采取措施保护平民和民用基础设施。

也门冲突自2014年持续至今，当时胡塞武装夺取了首都萨那和其他省份。2015年，由沙特阿拉伯领导的联盟介入，以支持获得国际承认的政府。

胡塞武装控制着也门北部和西部的大部分地区，包括萨那。获得国际承认的政府及其盟军控制着亚丁，以及该国南部和东部的大片领土。近期战事改变了前线位置，包括红海沿岸地区，部分区域的控制权仍存在争议。

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