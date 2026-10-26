Armia Jemenu poinformowała o zneutralizowaniu około 218 bojowników i dowódców polowych Huti w ciągu ostatnich 24 godzin. Według jej danych w ramach 753 operacji zniszczono lub uszkodzono 78 pojazdów wojskowych i jednostek uzbrojenia. Informuje o tym Anadolu Agency.

Operacja „Świt Jemenu”

Wojsko twierdzi, że operacje w ramach kampanii „Świt Jemenu” były wymierzone w wysunięte centra dowodzenia, umocnienia, stanowiska ogniowe, skupiska bojowników, posiłki oraz transport zaopatrzenia Huti.

Według oświadczenia armii uderzenia zakłóciły przemieszczanie posiłków Huti na linie frontu i wsparły rajdy oraz naziemne szturmy sił rządowych. Wojsko nie sprecyzowało, ilu z około 218 osób, które określiło jako zneutralizowane, zginęło lub zostało rannych. Nie było natychmiastowego komentarza ze strony Huti.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja w kraju

Armia oświadczyła, że kontynuuje ofensywę, aby osłabić zdolność ugrupowania do gromadzenia sił i przegrupowywania się. Twierdzi również, że uderza wyłącznie w obiekty wojskowe i podejmuje działania na rzecz ochrony ludności cywilnej oraz infrastruktury cywilnej.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i inne prowincje. W 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała na rzecz międzynarodowo uznawanego rządu.

Huti kontrolują znaczną część północnego i zachodniego Jemenu, w tym Sanę. Międzynarodowo uznawany rząd i siły sojusznicze utrzymują Aden, a także znaczne terytoria na południu i wschodzie kraju. Ostatnie walki przesunęły linie frontu, w tym wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego, a kontrola nad częścią obszarów pozostaje sporna.

Czytaj nas na