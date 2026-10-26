W Brazylii Lula prowadzi w liczeniu głosów po zakończeniu przetwarzania wyników ze wszystkich lokali wyborczych: uzyskał 51,77% ważnych głosów wobec 48,23% Flávio Bolsonaro. Jednocześnie formalnego ogłoszenia zwycięzcy ma dokonać Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii (TSE), informuje The Rio Times.

Decyzja o przedłużeniu głosowania

Spory pojawiły się po tym, jak sędzia Sądu Najwyższego Cristiano Zanin postanowił przedłużyć głosowanie w całym kraju do godziny 19:00 czasu brasíliańskiego. Oba sztaby złożyły skargi, a TSE na około dwie godziny wstrzymał publikację wyników.

Przedstawiciele sił prawicowych, w tym deputowani z Liberalnej Partii Bolsonaro, nazwali tę decyzję ingerencją i stwierdzili, że mogła ona pomóc tylko jednemu kandydatowi. Deputowany Marcel van Hattem nazwał postanowienie absurdalnym i oświadczył, że zamierza dążyć do impeachmentu sędziów, których uważa za osoby nadużywające uprawnień.

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Stanowisko sztabu Luli i sądu wyborczego

Koalicja Luli oświadczyła, że zwróciła się o przedłużenie głosowania z powodu ograniczenia kursów autobusowych w stanach Bahia i São Paulo, przez co część wyborców mogła nie dotrzeć do lokali. Sam Lula powiedział, że zaakceptuje wynik niezależnie od tego, kto wygra.

Przewodniczący TSE Cássio Nunes Marques oświadczył, że żaden lokal wyborczy nie potrzebował papierowych kart do głosowania i że krytyka sądu jest dopuszczalna. Według publikacji sędziowie sądu wyborczego prywatnie uważali decyzję Zanina za ingerencję w uprawnienia TSE, ale nie dopuszczali przeprowadzenia „trzeciej tury”.

W Brazylii stosuje się elektroniczne maszyny do głosowania: wyborca nie otrzymuje papierowego potwierdzenia swojego głosu, jednak po zamknięciu lokalu urządzenie drukuje protokół wyników, który jest publikowany dla każdego lokalu. Odwołania od wyników można składać do sądów wyborczych w terminach określonych przez prawo.

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