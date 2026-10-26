У Бразилії Лула лідирує в підрахунку голосів із 51,77% — The Rio Times

У Бразилії Лула лідирує в підрахунку голосів після завершення обробки результатів з усіх виборчих дільниць: він набрав 51,77% дійсних голосів проти 48,23% у Флавіу Болсонару. Водночас формальне оголошення переможця має зробити Вищий виборчий суд Бразилії (TSE), повідомляє The Rio Times.

Рішення про продовження голосування

Суперечки виникли після того, як суддя Верховного суду Крістіану Занін постановив продовжити голосування по країні до 19:00 за часом Бразиліа. Обидві кампанії зверталися зі скаргами, а TSE приблизно на дві години призупинив оприлюднення результатів.

Представники правих сил, зокрема депутати Ліберальної партії Болсонару, назвали це рішення втручанням і заявили, що воно могло допомогти лише одному кандидатові. Депутат Марсел ван Гаттем назвав постанову абсурдною та заявив про намір домагатися імпічменту суддів, яких він вважає такими, що зловжили повноваженнями.

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Позиція штабу Лули та виборчого суду

Коаліція Лули заявила, що просила продовжити голосування через скорочення автобусних рейсів у штатах Баїя та Сан-Паулу, через яке частина виборців могла не дістатися дільниць. Сам Лула заявив, що прийме результат незалежно від того, хто переможе.

Голова TSE Кассіу Нунес Маркес заявив, що жодна виборча дільниця не потребувала паперових бюлетенів і що критика суду є допустимою. За даними видання, судді виборчого суду приватно вважали рішення Заніна втручанням у повноваження TSE, але не допускали проведення «третього туру».

У Бразилії використовують електронні машини для голосування: виборець не отримує паперового підтвердження свого голосу, однак після закриття дільниці апарат друкує протокол результатів, який публікують для кожної дільниці. Оскарження результатів можуть подавати до виборчих судів у встановлені законом строки.

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