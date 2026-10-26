В Бразилии Лула лидирует в подсчёте голосов после завершения обработки результатов со всех избирательных участков: он набрал 51,77% действительных голосов против 48,23% у Флавиу Болсонару. При этом формальное объявление победителя должен сделать Высший избирательный суд Бразилии (TSE), сообщает The Rio Times.

Решение о продлении голосования

Споры возникли после того, как судья Верховного суда Кристиану Занин постановил продлить голосование по всей стране до 19:00 по времени Бразилиа. Оба штаба подали жалобы, а TSE примерно на два часа приостановил публикацию результатов.

Представители правых сил, в частности депутаты Либеральной партии Болсонару, назвали это решение вмешательством и заявили, что оно могло помочь лишь одному кандидату. Депутат Марсел ван Хаттем назвал постановление абсурдным и заявил о намерении добиваться импичмента судей, которых он считает злоупотребившими полномочиями.

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Позиция штаба Лулы и избирательного суда

Коалиция Лулы заявила, что просила продлить голосование из-за сокращения автобусных рейсов в штатах Баия и Сан-Паулу, вследствие чего часть избирателей могла не добраться до участков. Сам Лула заявил, что примет результат независимо от того, кто победит.

Глава TSE Кассиу Нунес Маркес заявил, что ни одному избирательному участку не потребовались бумажные бюллетени и что критика суда допустима. По данным издания, судьи избирательного суда в частном порядке считали решение Занина вмешательством в полномочия TSE, но не допускали проведения «третьего тура».

В Бразилии используют электронные машины для голосования: избиратель не получает бумажного подтверждения своего голоса, однако после закрытия участка аппарат печатает протокол результатов, который публикуется для каждого участка. Оспаривание результатов может подаваться в избирательные суды в установленные законом сроки.

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