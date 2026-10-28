В Сингапуре выделенную воскресную велополосу в районе Seletar Aerospace Park продлят с 4,6 до 11,2 км к первому кварталу 2027 года. Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) сообщило, что работы должны начаться в ноябре.

Маршрут станет длиннее

Действующая Sunday Cycling Lane протяжённостью 4,6 км на West Camp Road работает каждое воскресенье с 05:00 до 11:00. Её продлят на 6,6 км, включив в маршрут Seletar Aerospace Drive и Punggol Barat Drive. Как сообщает Channel NewsAsia, расширение должно обеспечить велосипедистам более длинный и непрерывный маршрут.

В LTA отметили, что велополоса активно используется с момента её введения, а дорожное движение и работа автобусов оставались бесперебойными. Инициативу также поддержали Сингапурская федерация велоспорта и заинтересованные стороны вдоль Seletar Aerospace Drive.

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Правила движения

Маршрут обозначат сплошными синими линиями. Возле перекрёстков и въездов на объекты будут использоваться прерывистая синяя разметка и красные поперечные полосы. В часы работы велополосой могут пользоваться только автобусы и велосипедисты, за исключением определённых участков возле перекрёстков и подъездов. Водителям разрешат выезжать на эти отрезки для поворота, однако LTA призвало делать это осторожно из-за движения автобусов и велосипедистов.

Sunday Cycling Lane впервые запустили на West Camp Road в октябре 2022 года в качестве шестимесячного эксперимента для оценки возможности выделения дорожного пространства для групповых велопоездок в периоды низкой интенсивности автомобильного движения. В апреле 2023 года полосу сделали постоянной.

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