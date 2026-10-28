新加坡将于2027年第一季度前，把实里达航空园区的专用周日自行车道从4.6公里延长至11.2公里。新加坡陆路交通管理局（LTA）表示，工程预计将于11月启动。

路线将更长

West Camp Road现有的4.6公里Sunday Cycling Lane每周日05:00至11:00开放。该路线将延长6.6公里，并纳入Seletar Aerospace Drive和Punggol Barat Drive。正如Channel NewsAsia报道，此次扩建旨在为骑行者提供一条更长、更连贯的路线。

LTA指出，自推出以来，这条自行车道一直被频繁使用，而道路交通和巴士运营均未受到干扰。新加坡自行车运动联合会以及Seletar Aerospace Drive沿线的利益相关方也支持这项倡议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

交通规则

该路线将以连续的蓝线标示。在交叉路口及设施入口附近，将采用蓝色虚线标记和红色横向条纹。在自行车道开放时段，除交叉路口和通道附近的指定路段外，只有巴士和骑行者可以使用该车道。驾驶员可驶入这些路段转弯，但LTA呼吁驾驶员因巴士和自行车通行而谨慎驾驶。

Sunday Cycling Lane于2022年10月首次在West Camp Road启用，为期六个月的试验旨在评估在机动车流量较低期间，为团体骑行划出道路空间的可行性。该车道于2023年4月转为永久设置。

关注我们在