Singapur wydłuży wydzielony niedzielny pas rowerowy w rejonie Seletar Aerospace Park z 4,6 do 11,2 km do pierwszego kwartału 2027 roku. Singapurski Urząd Transportu Lądowego (LTA) poinformował, że prace mają rozpocząć się w listopadzie.

Trasa będzie dłuższa

Obecny Sunday Cycling Lane o długości 4,6 km na West Camp Road działa w każdą niedzielę od 05:00 do 11:00. Zostanie wydłużony o 6,6 km i obejmie Seletar Aerospace Drive oraz Punggol Barat Drive. Jak informuje Channel NewsAsia, rozbudowa ma zapewnić rowerzystom dłuższą i bardziej ciągłą trasę.

LTA zaznaczył, że pas rowerowy jest intensywnie wykorzystywany od czasu jego uruchomienia, a ruch drogowy i kursowanie autobusów pozostawały niezakłócone. Inicjatywę poparły także Singapurska Federacja Kolarska oraz zainteresowane strony wzdłuż Seletar Aerospace Drive.

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Zasady ruchu

Trasa zostanie oznaczona ciągłymi niebieskimi liniami. W pobliżu skrzyżowań i wjazdów do obiektów zastosowane zostaną przerywane niebieskie oznaczenia oraz czerwone poprzeczne pasy. W godzinach funkcjonowania pasa rowerowego mogą z niego korzystać wyłącznie autobusy i rowerzyści, z wyjątkiem wyznaczonych odcinków w pobliżu skrzyżowań i dróg dojazdowych. Kierowcy będą mogli wjeżdżać na te odcinki, aby skręcić, jednak LTA zaapelował o ostrożność ze względu na ruch autobusów i rowerzystów.

Sunday Cycling Lane po raz pierwszy uruchomiono na West Camp Road w październiku 2022 roku jako sześciomiesięczny eksperyment, aby ocenić możliwość przeznaczenia przestrzeni drogowej na grupowe przejazdy rowerowe w okresach niskiego natężenia ruchu samochodowego. W kwietniu 2023 roku pas stał się stały.

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