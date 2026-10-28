Индия направила сотни дополнительных сотрудников сил безопасности в отдалённую долину Сианг в штате Аруначал-Прадеш после столкновений молодых протестующих с полицией из-за плана строительства крупной плотины. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на Reuters.

Протесты в долине Сианг, граничащей с Тибетом, на прошлой неделе переросли в насилие. Полиция задержала не менее 21 человека. По данным властей, правоохранители применили слезоточивый газ, а протестующие бросали камни и подожгли полицейский участок и офис государственной National Hydroelectric Power Corporation.

Дополнительные силы безопасности

Начальник полиции Аруначал-Прадеша С. Д. Сингх Джамвал сообщил Reuters, что силы усиливают там, где это необходимо, чтобы не допустить нарушений правопорядка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В течение последних двух лет в долине происходили спорадические протесты против Siang Upper Multipurpose Project — запланированного гидроэнергетического проекта мощностью 11 200 мегаватт. Его должна реализовать государственная National Hydroelectric Power Corporation. Планируемая плотина должна стать ответом на китайский гидроэнергетический проект выше по течению реки.

Опасения жителей

Жители, выступающие против проекта, опасаются затопления родовых деревень племени ади. Представитель Siang Indigenous Farmers’ Forum Гегонг Джиджонг заявил Reuters, что в случае строительства плотины будут полностью затоплены 27 родовых деревень, а ещё 40 или 50 пострадают.

Река Сианг течёт в Аруначал-Прадеш из Тибета, где называется Ярлунг-Цангпо. В декабре 2024 года Китай объявил о намерении построить выше по течению крупнейшую в мире гидроэнергетическую плотину. Это вызвало в Нью-Дели опасения, что Китай может использовать контроль над рекой как оружие. Китай заявляет претензии на Аруначал-Прадеш, который называет Зангнаном и частью южного Тибета, тогда как Индия считает штат неотъемлемой частью своей территории.

Читай нас в