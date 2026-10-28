Indie skierowały setki dodatkowych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa do odległej doliny Siang w stanie Arunachal Pradesh po starciach młodych protestujących z policją w związku z planem budowy dużej zapory. Dawn informuje, powołując się na Reuters.

Protesty w dolinie Siang, graniczącej z Tybetem, w ubiegłym tygodniu przerodziły się w przemoc. Policja zatrzymała co najmniej 21 osób. Według władz funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, a protestujący rzucali kamieniami i podpalili komisariat policji oraz biuro państwowej National Hydroelectric Power Corporation.

Dodatkowe siły bezpieczeństwa

Szef policji Arunachal Pradesh S. D. Singh Jamwal powiedział Reutersowi, że siły są wzmacniane tam, gdzie jest to konieczne, aby nie dopuścić do zakłóceń porządku publicznego.

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W ciągu ostatnich dwóch lat w dolinie odbywały się sporadyczne protesty przeciwko Siang Upper Multipurpose Project — planowanemu projektowi hydroenergetycznemu o mocy 11 200 megawatów. Ma go zrealizować państwowa National Hydroelectric Power Corporation. Planowana zapora ma stanowić odpowiedź na chiński projekt hydroenergetyczny w górnym biegu rzeki.

Obawy mieszkańców

Mieszkańcy sprzeciwiający się projektowi obawiają się zalania rodowych wiosek plemienia Adi. Przedstawiciel Siang Indigenous Farmers’ Forum Gegong Jijing powiedział Reutersowi, że w przypadku budowy zapory 27 rodowych wiosek zostanie całkowicie zalanych, a kolejnych 40 lub 50 odczuje skutki.

Rzeka Siang wpływa do Arunachal Pradesh z Tybetu, gdzie nosi nazwę Yarlung Tsangpo. W grudniu 2024 roku Chiny ogłosiły zamiar budowy w górnym biegu największej na świecie zapory hydroenergetycznej. Wywołało to w Nowym Delhi obawy, że Chiny mogą wykorzystać kontrolę nad rzeką jako broń. Chiny zgłaszają roszczenia do Arunachal Pradesh, który nazywają Zangnanem i częścią południowego Tybetu, podczas gdy Indie uważają ten stan za integralną część swojego terytorium.

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