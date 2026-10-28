在青年抗议者因建设大型大坝计划与警方发生冲突后，印度向阿鲁纳恰尔邦偏远的桑朗河谷增派了数百名安保人员。《黎明报》报道，援引路透社消息。

与西藏接壤的桑朗河谷的抗议活动上周演变为暴力事件。警方拘留了至少21人。据当局称，执法人员使用了催泪瓦斯，抗议者则投掷石块，并纵火焚烧了一座警察局和国有国家水电公司的一间办公室。

增派安保力量

阿鲁纳恰尔邦警察局长S. D. Singh Jamwal告诉路透社，当局将在必要地点加强部署，以防止发生扰乱治安的行为。

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过去两年间，河谷内不时发生反对桑朗上游综合项目的抗议活动。该项目为一项规划中的11,200兆瓦水电项目，将由国有国家水电公司实施。计划中的大坝旨在回应中国在该河流上游的水电项目。

居民的担忧

反对该项目的居民担心阿迪部落的祖居村庄将被淹没。Siang Indigenous Farmers’ Forum代表Gegong Jijing告诉路透社，如果大坝建成，27个祖居村庄将被完全淹没，另有40或50个将受到影响。

桑朗河从西藏流入阿鲁纳恰尔邦，在西藏被称为雅鲁藏布江。2024年12月，中国宣布计划在上游建设世界最大的水电大坝。这引发了新德里的担忧，即中国可能将对该河流的控制用作武器。中国声称对阿鲁纳恰尔邦拥有主权，称其为藏南并视为南部西藏的一部分，而印度则认为该邦是其领土不可分割的一部分。

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