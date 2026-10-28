旁遮普省议会通过克什米尔问题决议——《黎明报》

巴基斯坦旁遮普省议会一致通过了一项决议，谴责其所称的印度对克什米尔的占领。该文件由财政部长穆吉塔巴·舒贾乌尔·拉赫曼提出，还将10月27日定为“克什米尔黑色日”，《黎明报》报道。

面向公务员的保险公司

在质询时间内，拉赫曼表示，省政府已批准成立国有Punjab Life Insurance Company。目前，正在办理其正式注册所需的文件。

预计该公司的首批客户将是100万名公共部门员工。部长表示，他们将能够以低于商业保险公司的费率获得保险。

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税收与前往卡塔尔普尔的邀请

财政部长还表示，旁遮普省税务局在2025—2026财年将税收收入提高了38%。他说，这使该省更接近为公共项目筹集超过1万亿巴基斯坦卢比的目标。

少数族裔事务部长萨达尔·拉梅什·辛格·阿罗拉邀请印度旁遮普邦首席部长巴格万特·辛格·曼恩和当地议会议长访问巴基斯坦，参加锡克教宗教仪式。他还主张简化印度朝圣者经由卡塔尔普尔走廊入境的手续。

会议在延迟两个多小时后开始，反对党议员哈桑·马利克指出未达到法定人数后，会议提前休会。这已是连续第二天发生这种情况。

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