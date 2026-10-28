Zgromadzenie pakistańskiej prowincji Pendżab jednogłośnie przyjęło rezolucję potępiającą to, co określiło jako indyjską okupację Kaszmiru. Dokument, przedstawiony przez ministra finansów Mudżtabę Szużaura Rehmana, ustanawia również 27 października Dniem Czarnego Kaszmiru, informuje Dawn.

Firma ubezpieczeniowa dla urzędników państwowych

Podczas tury pytań Rehman oświadczył, że rząd prowincji zatwierdził utworzenie państwowej firmy Punjab Life Insurance Company. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do jej oficjalnej rejestracji.

Oczekuje się, że pierwszymi klientami firmy będzie milion pracowników sektora publicznego. Według ministra będą oni mogli uzyskać ubezpieczenie po niższych stawkach niż oferowane przez komercyjnych ubezpieczycieli.

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Dochody i zaproszenie do Kartarpuru

Minister finansów poinformował również, że Urząd Dochodów Pendżabu zwiększył wpływy podatkowe o 38% w roku fiskalnym 2025–2026. Jak stwierdził, przybliża to prowincję do celu zebrania ponad 1 bln pakistańskich rupii na projekty publiczne.

Minister ds. mniejszości Sardar Ramesh Singh Arora zaprosił głównego ministra indyjskiego Pendżabu Bhagwanta Singha Manna oraz przewodniczącego lokalnego zgromadzenia do odwiedzenia Pakistanu w celu udziału w sikhijskich ceremoniach religijnych. Opowiedział się również za ułatwieniem dostępu indyjskim pielgrzymom przez korytarz kartarpurski.

Posiedzenie, które rozpoczęło się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, zostało przedwcześnie przerwane po tym, jak opozycyjny deputowany Hassan Malik zwrócił uwagę na brak kworum. Stało się to drugi dzień z rzędu.

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