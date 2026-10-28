Ассамблея Пенджаба приняла резолюцию по Кашмиру — Dawn

Ассамблея пакистанской провинции Пенджаб единогласно приняла резолюцию, в которой осудила то, что назвала индийской оккупацией Кашмира. Документ, внесенный министром финансов Муджтабой Шуджауром Рехманом, также объявляет 27 октября Днем черного Кашмира, сообщает Dawn.

Страховая компания для госслужащих

Во время часа вопросов Рехман заявил, что правительство провинции одобрило создание государственной Punjab Life Insurance Company. В настоящее время идет оформление документов для ее официальной регистрации.

Ожидается, что первыми клиентами компании станут один миллион работников государственного сектора. По словам министра, они смогут получать страхование по более низким тарифам, чем у коммерческих страховщиков.

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Доходы и приглашение в Картарпур

Министр финансов также сообщил, что Управление доходов Пенджаба увеличило налоговые поступления на 38% в 2025–2026 финансовом году. По его словам, это приближает провинцию к цели собрать более 1 трлн пакистанских рупий для общественных проектов.

Министр по делам меньшинств Сардар Рамеш Сингх Арора пригласил главного министра индийского Пенджаба Бхагванта Сингха Манна и спикера местной ассамблеи посетить Пакистан для участия в сикхских религиозных церемониях. Он также выступил за упрощение доступа индийских паломников через Картарпурский коридор.

Заседание, начавшееся с задержкой более чем на два часа, было досрочно прервано после того, как оппозиционный депутат Хассан Малик обратил внимание на отсутствие кворума. Это произошло второй день подряд.

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