Неустановленные вооруженные лица застрелили двух сотрудников Министерства обороны Сирии в городе Аль-Фуа в северо-восточной сельской местности сирийской провинции Идлиб. Об этом 28 октября сообщило государственное Сирийское арабское информационное агентство SANA, передает Anadolu Agency.

Стрельба в Аль-Фуа

SANA сообщило о гибели двух сотрудников оборонного ведомства в результате стрельбы, однако не раскрыло информацию об их личностях. Государственное агентство также не привело обстоятельств нападения и не установило причастных к нему лиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие нападения на востоке Сирии

Ранее в октябре Министерство обороны Сирии также сообщало о гибели военнослужащих во время отдельных нападений неустановленных лиц на востоке страны.

19 октября в Аль-Багузе, в восточной сельской местности провинции Дейр-эз-Зор, в результате атаки погиб военнослужащий. Еще один военнослужащий умер от ранений, полученных во время стрельбы в городе Букрус вечером 6 октября. О его смерти оборонное ведомство сообщило 10 октября.

Читай нас в