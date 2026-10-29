Nieustaleni uzbrojeni napastnicy zastrzelili dwóch pracowników syryjskiego Ministerstwa Obrony w mieście Al-Fua, w północno-wschodniej części wiejskiej syryjskiej prowincji Idlib. Poinformowała o tym 28 października państwowa Syryjska Arabska Agencja Informacyjna SANA, jak podaje Anadolu Agency.

Strzelanina w Al-Fua

SANA poinformowała o śmierci dwóch pracowników resortu obrony w wyniku strzelaniny, lecz nie ujawniła informacji o ich tożsamości. Państwowa agencja nie podała także okoliczności ataku ani nie wskazała osób w niego zaangażowanych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne ataki we wschodniej Syrii

Wcześniej w październiku syryjskie Ministerstwo Obrony również informowało o śmierci żołnierzy podczas odrębnych ataków nieustalonych osób na wschodzie kraju.

19 października w Al-Baguz, we wschodniej części wiejskiej prowincji Dajr az-Zaur, w wyniku ataku zginął żołnierz. Kolejny żołnierz zmarł z powodu obrażeń odniesionych podczas strzelaniny w mieście Bukrus wieczorem 6 października. Resort obrony poinformował o jego śmierci 10 października.

Czytaj nas na