На парламентских выборах в Израиле партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует после подсчёта 16,8% бюллетеней. Она набрала 24,1% голосов, тогда как партия «Яшар» бывшего начальника Генерального штаба Гади Айзенкота получила 16,1%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

Предварительные результаты подсчёта

По данным Yedioth Ahronoth, Центральная избирательная комиссия подсчитала 956 458 голосов, что составляет 16,8% поданных бюллетеней. Альянс Together, который возглавляет бывший премьер-министр Нафтали Беннет, набрал 8,8%. «Общий список» получил 5,9%, а Объединённый арабский список Ra’am — 2,75%.

Частичные результаты ещё не определяют окончательное распределение мест в 120-местном Кнессете. Явка на выборах составила 77,7% — это самый высокий показатель с 1999 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии.

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Данные экзитполов

Обновлённый экзитпол телеканала Channel 12 прогнозировал 52 мандата блоку Нетаньяху, 49 — оппозиции во главе с Айзенкотом и 19 — арабским партиям. В то же время экзитполы общественного вещателя Израиля и Channel 13 отводили двум главным блокам по 51 месту, а арабским партиям — 18.

Ни один из этих прогнозов не давал ни одному блоку 61 мандата, необходимого для парламентского большинства. Экзитполы являются опросами избирателей и не входят в текущий подсчёт бюллетеней.

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