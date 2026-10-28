W wyborach parlamentarnych w Izraelu partia Likud premiera Binjamina Netanjahu prowadzi po przeliczeniu 16,8% kart do głosowania. Uzyskała 24,1% głosów, podczas gdy partia Jasz ar byłego szefa Sztabu Generalnego Gadiego Ajzenkota otrzymała 16,1%, informuje Anadolu Agency, powołując się na gazetę Yedioth Ahronoth.

Wstępne wyniki liczenia

Według Yedioth Ahronoth Centralna Komisja Wyborcza policzyła 956 458 głosów, co stanowi 16,8% oddanych kart. Sojusz Together, na którego czele stoi były premier Naftali Bennett, uzyskał 8,8%. Wspólna Lista otrzymała 5,9%, a Zjednoczona Arabska Lista Ra’am — 2,75%.

Częściowe wyniki nie przesądzają jeszcze o ostatecznym podziale mandatów w 120-osobowym Knesecie. Frekwencja wyniosła 77,7% i była najwyższa od 1999 roku, według Centralnej Komisji Wyborczej.

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Dane z exit polli

Zaktualizowany exit poll stacji Channel 12 prognozował 52 mandaty dla bloku Netanjahu, 49 dla opozycji kierowanej przez Ajzenkota oraz 19 dla partii arabskich. Jednocześnie exit polle izraelskiego nadawcy publicznego i Channel 13 przyznały dwóm głównym blokom po 51 mandatów, a partiom arabskim — 18.

Żadna z tych prognoz nie dawała żadnemu blokowi 61 mandatów potrzebnych do uzyskania większości parlamentarnej. Exit polle są sondażami wśród wyborców i nie stanowią części bieżącego liczenia kart do głosowania.

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