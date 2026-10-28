在以色列议会选举中，总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团在计票16.8%后处于领先地位。该党获得24.1%的选票，而前总参谋长加迪·艾森科特领导的亚沙尔党获得16.1%，阿纳多卢通讯社报道，援引《新消息报》消息。

初步计票结果

据《新消息报》报道，中央选举委员会已统计956,458张选票，占已投选票的16.8%。由前总理纳夫塔利·贝内特领导的Together联盟获得8.8%。联合名单获得5.9%，统一阿拉伯名单Ra’am获得2.75%。

部分结果尚未决定拥有120个席位的以色列议会的最终席位分配。根据中央选举委员会的数据，投票率为77.7%，是自1999年以来的最高水平。

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出口民调数据

Channel 12电视台更新后的出口民调预测，内塔尼亚胡阵营将获得52个席位，艾森科特领导的反对派将获得49席，阿拉伯政党将获得19席。与此同时，以色列公共广播机构和Channel 13的出口民调显示，两个主要阵营各获51席，阿拉伯政党获18席。

这些预测均未使任何一个阵营获得议会多数所需的61个席位。出口民调是对选民的调查，并非当前选票计票的一部分。

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