巴西所有投票站的结果处理完成后，卢拉在计票中领先：他获得51.77%的有效选票，而弗拉维奥·博索纳罗获得48.23%。与此同时，巴西高等选举法院（TSE）将正式宣布获胜者，《里约时报》报道。

延长投票时间的决定

最高法院法官克里斯蒂亚诺·扎宁裁定将全国投票延长至巴西利亚时间19:00后，引发了争议。双方竞选团队均提出申诉，TSE暂停公布结果约两小时。

右翼力量代表，包括博索纳罗自由党的议员，称该决定是干预，并表示这只能帮助一名候选人。议员马塞尔·范哈滕称该裁定荒谬，并表示打算寻求弹劾他认为滥用职权的法官。

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卢拉竞选团队和选举法院的立场

卢拉的联盟表示，由于巴伊亚州和圣保罗州的公交班次减少，部分选民可能无法到达投票站，因此该联盟曾请求延长投票时间。卢拉本人表示，无论谁获胜，他都会接受结果。

TSE主席卡西奥·努内斯·马尔克斯表示，没有任何投票站需要纸质选票，对法院的批评是允许的。据该媒体报道，选举法院法官私下认为扎宁的决定是对TSE权限的干预，但不允许举行“第三轮”投票。

巴西使用电子投票机：选民不会获得其投票的纸质确认，但投票站关闭后，机器会打印结果报告，并为每个投票站公布。可在法律规定的期限内向选举法院提出对结果的异议。

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