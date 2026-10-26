在澳大利亚，维多利亚州自由党承诺，如果在11月举行的维多利亚州选举中获胜，将禁止“将起义全球化”这一说法。反对党领袖杰斯·威尔逊表示，她所在的政党计划扩大有关煽动暴力的规定，将这一表述纳入其中。

反对党的立场

据澳大利亚广播公司新闻报道，威尔逊认为这句话是在煽动针对犹太社群的暴力。她说，墨尔本亲巴勒斯坦抗议活动的参与者会高喊这句话。

威尔逊在接受774 ABC Melbourne电台采访时表示，如果当选，她所在的政党将修改立法以缓解紧张局势。她还称，由于抗议活动，家庭以及犹太社群成员不愿在周末前往墨尔本中央商务区。

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昆士兰州的背景

“将起义全球化”这一表达的含义存在争议。“intifada”一词在阿拉伯语中意为“摆脱”，曾被用于指代巴勒斯坦针对以色列的两段暴力抗议时期。许多犹太社群代表认为，使用这一术语是仇恨的表现，也是对暴力的呼吁。

今年早些时候，昆士兰州自由党政府通过一项法律，禁止使用“将起义全球化”和“从河流到大海”两种表述，认定它们具有反犹主义性质。在依据昆士兰州相关规定对20多人提出指控后，一群亲巴勒斯坦抗议者向高等法院挑战该法律。

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