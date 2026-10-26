W Australii liberałowie z Wiktorii obiecali zakazać frazy „globalizować intifadę”, jeśli wygrają wybory stanowe w Wiktorii w listopadzie. Liderka opozycji Jess Wilson oświadczyła, że jej partia planuje rozszerzyć przepisy dotyczące podżegania do przemocy, aby objąć nimi to sformułowanie.

Stanowisko opozycji

Jak informuje ABC News Australia, Wilson uważa tę frazę za podżeganie do przemocy wobec społeczności żydowskiej. Według niej jest ona skandowana przez uczestników propalestyńskich protestów w Melbourne.

Wilson powiedziała w radiu 774 ABC Melbourne, że jeśli jej partia zostanie wybrana, zmieni przepisy, aby zmniejszyć napięcia. Oświadczyła również, że z powodu protestów rodziny i przedstawiciele społeczności żydowskiej nie chcą przyjeżdżać do centralnej dzielnicy biznesowej Melbourne w weekendy.

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Kontekst w Queensland

Znaczenie wyrażenia „globalizować intifadę” jest przedmiotem sporów. Słowo „intifada” po arabsku oznacza „strząśnięcie” i było używane w odniesieniu do dwóch okresów gwałtownych palestyńskich protestów przeciwko Izraelowi. Wielu przedstawicieli społeczności żydowskiej uważa używanie tego terminu za przejaw nienawiści i wezwanie do przemocy.

Wcześniej w tym roku liberalny rząd stanu Queensland uchwalił ustawę zakazującą wyrażeń „globalizować intifadę” i „od rzeki do morza”, uznając je za antysemickie. Grupa propalestyńskich protestujących zaskarżyła ustawę do Sądu Najwyższego po tym, jak na podstawie przepisów Queensland zarzuty postawiono ponad 20 osobom.

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