据以色列Channel 12报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡与总参谋长埃亚尔·扎米尔因一项拟议中的军事行动发生争执。该行动可能在10月27日议会选举前引发与伊朗的对抗。阿纳多卢通讯社报道。

要求获得法律授权

据Channel 12报道，扎米尔要求在执行已收到的指示前进行详细讨论，并获得政治领导层签署的法律授权。该电视台没有披露计划中行动的性质。

据该媒体报道，军方担心政治领导层可能在投票前利用围绕伊朗的紧张局势谋取选举利益。一名安全领域消息人士警告称，该行动可能迅速升级为与伊朗的对抗，并在特别敏感时期导致误判。

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内塔尼亚胡的声明与反对派的反应

随后，内塔尼亚胡在接受Channel 14采访时否认与扎米尔存在冲突，称不存在对抗。政治官员也否认有关将伊朗问题用于选举目的的说法。

在同一次采访中，这位总理表示，他已指示情报机构摩萨德和军方致力于推翻伊朗政府。Channel 12未能确认未披露的行动是否与这些指示有关。内塔尼亚胡还称伊朗已恢复其核计划，并称选举关乎以色列的生存。此前，他发布了一张由人工智能生成的特拉维夫上空核爆炸图像；反对派领导人加迪·艾森科特和亚伊尔·戈兰指责他在投票前散布恐惧和恐慌。

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