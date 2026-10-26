W Izraelu premier Binjamin Netanjahu i szef Sztabu Generalnego Ejal Zamir pokłócili się w sprawie proponowanej operacji wojskowej, która może doprowadzić do konfrontacji z Iranem przed wyborami parlamentarnymi 27 października. Powołując się na izraelski Channel 12, informuje Anadolu Agency.

Wniosek o zgodę prawną

Według Channel 12 Zamir poprosił o szczegółową dyskusję oraz podpisaną zgodę prawną ze strony kierownictwa politycznego przed wykonaniem otrzymanych poleceń. Stacja nie ujawniła charakteru planowanej operacji.

Według nadawcy wojskowi obawiają się, że kierownictwo polityczne może wykorzystać napięcia wokół Iranu dla korzyści wyborczych przed głosowaniem. Źródło w sektorze bezpieczeństwa ostrzegło, że operacja może szybko przerodzić się w konfrontację z Iranem i doprowadzić do błędnej kalkulacji w szczególnie wrażliwym okresie.

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Wypowiedzi Netanjahu i reakcja opozycji

Później, w wywiadzie dla Channel 14, Netanjahu zaprzeczył konfliktowi z Zamirem, oświadczając, że nie ma żadnej konfrontacji. Urzędnicy polityczni również odrzucili twierdzenia o wykorzystywaniu kwestii Iranu do celów wyborczych.

W tym samym wywiadzie premier oświadczył, że polecił służbie wywiadowczej Mossad i wojsku pracować nad obaleniem rządu Iranu. Channel 12 nie ustalił, czy nieujawniona operacja jest związana z tymi poleceniami. Netanjahu oświadczył również, że Iran wznowił swój program nuklearny, i nazwał wybory kwestią przetrwania Izraela. Wcześniej opublikował wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz wybuchu nuklearnego nad Tel Awiwem, a liderzy opozycji Gadi Eisenkot i Jair Golan oskarżyli go o szerzenie strachu i paniki przed głosowaniem.

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