В Нигерии национальный лидер молодежи правящего Конгресса всех прогрессивных сил (APC) Дайо Израэль удалил пост в X с видео о семи новых внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado. Автомобили предназначались для избранных молодежных лидеров партии, которые должны заниматься электоральной мобилизацией перед всеобщими выборами 2027 года, сообщает Premium Times.

В посте Израэль написал, что передал избранным молодежным лидерам «новые Prado 2026 года». Он также поблагодарил первую леди Олуреми Тинубу за, по его словам, постоянную поддержку партийной структуры под его руководством.

Критика в X

Публикация вызвала критику среди нигерийских пользователей X на фоне экономических трудностей в стране. Один из пользователей предположил, что семь внедорожников могли стоить более 1 млрд найр, и заявил, что эти средства можно было направить на здравоохранение, продовольственную помощь или студенческие займы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие комментаторы сопоставляли демонстрацию дорогих автомобилей с финансовыми проблемами граждан и государственных учреждений. В частности, пользователи задавались вопросом, сколько учреждений первичной медицинской помощи можно было бы создать за средства, потраченные на эти машины.

Публикацию удалили

По данным издания, Израэль удалил публикацию примерно через три часа после ее появления. Скриншоты и записи видео продолжили распространяться в X. На момент публикации Premium Times он публично не объяснил причину удаления поста.

Точная стоимость автомобилей, источник средств и способ их приобретения остались неизвестными. В посте Израэля не уточнялось, были ли внедорожники приобретены за партийные средства, пожертвованы частным образом или предоставлены по иной схеме.

Читай нас в