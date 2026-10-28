28 октября Индонезия развернула сотни сотрудников сил безопасности в Джакарте в преддверии запланированных студенческих протестов против ряда решений президента Прабово Субианто и действий правительства в ответ на лесные пожары. Утром в центральной части столицы заметили усиленное присутствие полиции, военных и бронетехники.

Требования студентов

Студенты Университета Индонезии заявили, что планируют акции в нескольких районах Джакарты. Они требуют объявить лесные пожары на Суматре и Калимантане национальным бедствием, а также прекратить расходы на программы, которые назвали популистскими, в частности на президентскую программу бесплатного питания.

Акции 28 октября организаторы проводят под хештегом #IndonesiaAware. Сколько именно студентов выйдет на улицы, пока неизвестно, сообщает Channel NewsAsia.

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Предыдущие демонстрации

Протесты уже проходили в охваченных смогом районах Суматры и Калимантана. На прошлой неделе демонстрация состоялась, в частности, в Центральном Калимантане.

По данным опросов Saiful Mujani Research and Consulting, рейтинг одобрения Прабово Субианто стабильно снижается с конца прошлого года. Последняя крупная акция протеста в стране состоялась в августе, тогда были задержаны сотни человек. Студенты также проводили демонстрации на прошлой неделе.

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