10月28日，印度尼西亚在雅加达部署数百名安全人员，准备应对计划举行的学生抗议活动。学生抗议总统普拉博沃·苏比安托的多项决定，以及政府对森林火灾的应对措施。当天上午，在首都中心地区可以看到警方、军方人员和装甲车辆的加强部署。

学生的诉求

印度尼西亚大学的学生表示，他们计划在雅加达多个地区举行集会。他们要求将苏门答腊和加里曼丹的森林火灾宣布为国家灾难，并停止为他们称为民粹主义的项目支出，其中包括总统的免费餐食计划。

组织者以#IndonesiaAware为标签举行10月28日的活动。目前尚不清楚究竟会有多少学生走上街头，Channel NewsAsia报道。

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此前的示威活动

抗议活动此前已在受烟霾影响的苏门答腊和加里曼丹地区举行。上周，示威活动尤其在中加里曼丹举行。

根据Saiful Mujani Research and Consulting的民调，普拉博沃·苏比安托的支持率自去年年底以来持续下降。该国上一次大型抗议活动发生在8月，当时数百人被拘留。学生上周也举行了示威活动。

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