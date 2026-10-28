28 października Indonezja rozmieściła setki funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w Dżakarcie przed planowanymi protestami studentów przeciwko szeregowi decyzji prezydenta Prabowo Subianto oraz działaniom rządu w odpowiedzi na pożary lasów. Rano w centralnej części stolicy zauważono zwiększoną obecność policji, wojska i pojazdów opancerzonych.

Żądania studentów

Studenci Uniwersytetu Indonezyjskiego oświadczyli, że planują akcje w kilku rejonach Dżakarty. Domagają się ogłoszenia pożarów lasów na Sumatrze i Kalimantanie klęską narodową, a także zaprzestania wydatków na programy, które nazwali populistycznymi, w tym prezydencki program bezpłatnych posiłków.

Organizatorzy prowadzą akcje 28 października pod hasztagiem #IndonesiaAware. Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie studentów wyjdzie na ulice, informuje Channel NewsAsia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprzednie demonstracje

Protesty odbywały się już na obszarach Sumatry i Kalimantanu dotkniętych smogiem. W ubiegłym tygodniu demonstracja odbyła się między innymi w Kalimantanie Środkowym.

Według sondaży Saiful Mujani Research and Consulting rating poparcia dla Prabowo Subianto stale spada od końca ubiegłego roku. Ostatni duży protest w kraju odbył się w sierpniu, wtedy zatrzymano setki osób. Studenci organizowali również demonstracje w ubiegłym tygodniu.

Czytaj nas na