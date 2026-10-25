澳大利亚各州政府计划将142家儿童照护机构纳入国家质量框架（NQF）。该框架对大多数此类机构进行评估并公开评级。这项举措涉及目前在国家体系之外运营的部分机构。

据ABC News Australia报道，今年6月，Injinoo中心员工埃德温娜·林承认80项普通袭击罪及两项造成身体伤害的袭击罪后，被法院判刑。她被判处4年监禁，服刑12个月后可申请假释。

监控录像记录下暴力行为

根据一项新闻调查，2024年8月底和9月初的三天内，监控摄像头记录了针对3名年幼男孩的80多起肢体暴力事件。最小的受害者仅13个月大，遭受了55起此类事件。

地区法院法官迪恩·莫尔宗KC称，林的行为“骇人、残酷且具有施虐性”，并构成对信任的严重背弃。庭审还涉及她在毒品、酒精和心理健康方面的问题。

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该中心前员工莱娜·巴拉古德表示，在袭击发生前，她就曾看到林粗暴对待儿童，包括拉扯儿童的手臂和腿部，以及拒绝给饥饿的儿童喂食。她说，管理层知道林在与同事相处方面存在问题，但没有采取行动。

监管漏洞

Injinoo中心依据昆士兰州一项单独的法律运营，未被纳入NQF。因此，家长无法查阅该机构的国家质量评级，体系中部分有关儿童安全的详细要求也不适用于该中心。

澳大利亚共有473家儿童照护机构在国家体系之外运营，为数千名儿童提供服务。联邦幼儿教育部长杰斯·沃尔什表示，教育部长们已同意将部分此类机构纳入NQF。她承认，服务提供方、监管机构和政府对这一问题的应对不足。

监管机构在运营Injinoo的NPA Family and Community Services组织所属机构中发现，管理、监督和风险评估方面存在严重缺陷。此后，该组织的4家中心关闭，并失去了数百万美元的政府资助。与此同时，NPA于7月通过昆士兰民事与行政仲裁庭成功撤销了吊销其运营许可的决定；监管机构正在对该决定提出上诉。

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