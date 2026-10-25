Близкое к властям Ирана агентство Mehr сообщило, что иранский Корпус стражей исламской революции атаковал боевыми дронами штаб-квартиру курдской оппозиционной партии «Комала» в автономном регионе Курдистан на севере Ирака. Об этом пишет Der Spiegel.

Сообщения об атаке

По данным Mehr, целью дронов был главный офис «Комалы» — партии, деятельность которой запрещена в Иране. На момент публикации сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

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Иранские власти считают многие курдские группировки в соседнем Ираке террористическими. По данным Der Spiegel, Корпус стражей исламской революции неоднократно атаковал курдские цели в Ираке в последние годы.

Курды в регионе

Курды — этническая группа численностью около 30 миллионов человек, которая преимущественно проживает в Ираке, Иране, Сирии и Турции. Они десятилетиями добиваются создания собственного государства и подвергались преследованиям и притеснениям в Ираке и Иране. Автономный регион Курдистан в Ираке возник после свержения диктатора Саддама Хусейна в 2003 году.

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