Землетрясение магнитудой 5,2 произошло поздно вечером в воскресенье в отдельных районах Афганистана и Пакистана. Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Афганистана Кабуле, провинции Нангархар и нескольких соседних афганских провинциях.

Толчки в Афганистане

О землетрясении Anadolu Agency сообщило со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews. По данным телеканала, сразу после толчков в Афганистане не поступало сообщений о жертвах или разрушениях.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду землетрясения на уровне 5,2. Другие параметры подземных толчков в сообщении не приводятся.

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Регионы Пакистана

В Пакистане толчки ощущались в отдельных районах северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил телеканал Geo News. Дрожание земли также ощущалось в северном регионе Гилгит-Балтистан.

Информация о возможных последствиях землетрясения на территории Пакистана в сообщении не приводится.

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