Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 nastąpiło późnym wieczorem w niedzielę w niektórych rejonach Afganistanu i Pakistanu. Wstrząsy odczuto między innymi w stolicy Afganistanu, Kabulu, prowincji Nangarhar oraz kilku sąsiednich afgańskich prowincjach.

Wstrząsy w Afganistanie

O trzęsieniu ziemi Anadolu Agency poinformowała, powołując się na afgańską stację telewizyjną TOLOnews. Według stacji bezpośrednio po wstrząsach w Afganistanie nie było doniesień o ofiarach ani zniszczeniach.

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne określiło magnitudę trzęsienia ziemi na 5,2. W komunikacie nie podano innych parametrów wstrząsów podziemnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Regiony Pakistanu

W Pakistanie wstrząsy odczuto w niektórych rejonach północno-zachodniej prowincji Chajber Pasztunchwa, poinformowała stacja Geo News. Drżenie ziemi odczuto również w północnym regionie Gilgit-Baltistan.

W komunikacie nie podano informacji o możliwych skutkach trzęsienia ziemi na terytorium Pakistanu.

Czytaj nas na