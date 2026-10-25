Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 odczuto w Afganistanie i Pakistanie — Anadolu Agency
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 nastąpiło późnym wieczorem w niedzielę w niektórych rejonach Afganistanu i Pakistanu. Wstrząsy odczuto między innymi w stolicy Afganistanu, Kabulu, prowincji Nangarhar oraz kilku sąsiednich afgańskich prowincjach.
Wstrząsy w Afganistanie
O trzęsieniu ziemi Anadolu Agency poinformowała, powołując się na afgańską stację telewizyjną TOLOnews. Według stacji bezpośrednio po wstrząsach w Afganistanie nie było doniesień o ofiarach ani zniszczeniach.
Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne określiło magnitudę trzęsienia ziemi na 5,2. W komunikacie nie podano innych parametrów wstrząsów podziemnych.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Regiony Pakistanu
W Pakistanie wstrząsy odczuto w niektórych rejonach północno-zachodniej prowincji Chajber Pasztunchwa, poinformowała stacja Geo News. Drżenie ziemi odczuto również w północnym regionie Gilgit-Baltistan.
W komunikacie nie podano informacji o możliwych skutkach trzęsienia ziemi na terytorium Pakistanu.