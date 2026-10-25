Министерство иностранных дел Ливии требует публичных извинений от президента США Дональда Трампа и американской администрации после его высказываний на предвыборном митинге в Перри, штат Джорджия. Об этом сообщает Interia. Ведомство также вызвало временного поверенного в делах США, чтобы выразить протест.

Высказывания Трампа

Во время субботнего митинга Трамп упомянул законопроект, который, по его словам, поддержал американский сенатор Джон Оссофф. Документ, как утверждал президент США, предусматривает прибытие в страну большого количества мигрантов из государств, затронутых терроризмом, в том числе из Ливии, Йемена, Гаити и Сомали.

Говоря об этих странах, Трамп использовал вульгарное выражение. В МИД Ливии заявили, что отвергают высказывания, которые задевают достоинство граждан страны или преуменьшают их положение.

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Реакция в Ливии

Слова президента США осудили два конкурирующих центра власти Ливии: международно признанное правительство, контролирующее запад страны, и силы генерала Халифы Хафтара на востоке. Они заявили, что не принимают попыток втянуть Ливию в предвыборные дебаты в США.

Премьер-министр Абдель Хамид Дбейба заявил, что Ливия является суверенным государством и прилагает постоянные усилия в борьбе с региональным терроризмом. По данным Libya Observer, он также подчеркнул, что отношения с США должны основываться на взаимном уважении, а не на предвыборной риторике.

Как отмечает Interia, Ливия была одним из хозяев учений Flintlock 2026, которые издание называет ключевыми учениями сил специальных операций США в Африке. Портал Libya Observer написал, что ливийские военные заслуживают большего, чем презрение со стороны руководителя сил, проводящих с ними учения, и призвал американскую администрацию публично извиниться.

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