利比亚要求特朗普公开道歉——Interia

利比亚外交部要求美国总统唐纳德·特朗普及美国政府就其在佐治亚州佩里一场竞选集会上的言论公开道歉。据Interia报道，该部门还召见了美国临时代办以表达抗议。

特朗普的言论

在周六的集会上，特朗普提到一项法案，他称该法案得到美国参议员乔恩·奥索夫的支持。这位美国总统宣称，该文件规定将有大量来自受恐怖主义影响国家的移民进入美国，其中包括来自利比亚、也门、海地和索马里的移民。

在谈及这些国家时，特朗普使用了粗俗的表达。利比亚外交部表示，拒绝接受侮辱该国公民尊严或贬低其地位的言论。

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利比亚的反应

美国总统的言论受到利比亚两个相互竞争的权力中心谴责：控制该国西部、获得国际承认的政府，以及东部哈利法·哈夫塔尔将军的部队。双方表示，不接受将利比亚卷入美国选举辩论的企图。

总理阿卜杜勒·哈米德·德拜巴表示，利比亚是一个主权国家，并持续努力打击地区恐怖主义。据Libya Observer报道，他还强调，与美国的关系应建立在相互尊重的基础上，而不是建立在选举言论的基础上。

Interia指出，利比亚是“燧发枪2026”演习的共同主办方，该媒体称其为美国特种作战部队在非洲举行的关键演习。Libya Observer网站写道，利比亚军人理应得到比与他们共同演习的部队领导人所表现出的轻蔑更多的尊重，并呼吁美国政府公开道歉。

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