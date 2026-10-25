Лівія вимагає від Трампа публічних вибачень — Interia

Лівійське Міністерство закордонних справ вимагає публічних вибачень від президента США Дональда Трампа та американської адміністрації після його висловлювань на передвиборчому мітингу в Перрі, штат Джорджія. Про це повідомляє Interia. Відомство також викликало тимчасового повіреного у справах США, щоб висловити протест.

Висловлювання Трампа

Під час суботнього мітингу Трамп згадав законопроєкт, який, за його словами, підтримав американський сенатор Джон Оссофф. Документ, як стверджував президент США, передбачає прибуття до країни великої кількості мігрантів із держав, уражених тероризмом, зокрема з Лівії, Ємену, Гаїті та Сомалі.

Говорячи про ці країни, Трамп використав вульгарний вислів. У лівійському МЗС заявили, що відкидають висловлювання, які зачіпають гідність громадян країни або применшують їхнє становище.

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Реакція в Лівії

Слова президента США засудили два конкуруючі центри влади Лівії: міжнародно визнаний уряд, який контролює захід країни, та сили генерала Халіфи Хафтара на сході. Вони заявили, що не приймають спроб втягнути Лівію в передвиборчі дебати у США.

Прем'єр-міністр Абдель Хамід ад-Дубайба заявив, що Лівія є суверенною державою та докладає постійних зусиль у боротьбі з регіональним тероризмом. За даними Libya Observer, він також наголосив, що відносини зі США мають базуватися на взаємній повазі, а не на передвиборчій риториці.

Як зазначає Interia, Лівія була співгосподаркою навчань Flintlock 2026, які видання називає ключовими навчаннями сил спеціальних операцій США в Африці. Портал Libya Observer написав, що лівійські військові заслуговують на більше, ніж зневагу з боку керівника сил, які проводять із ними навчання, та закликав американську адміністрацію публічно вибачитися.

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