Powiązana z władzami Iranu agencja Mehr poinformowała, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował dronami bojowymi siedzibę kurdyjskiej opozycyjnej partii Komala w autonomicznym Regionie Kurdystanu na północy Iraku. Pisze o tym Der Spiegel.

Doniesienia o ataku

Według Mehr celem dronów było główne biuro Komali — partii, której działalność jest zakazana w Iranie. W chwili publikacji nie było doniesień o zabitych ani poszkodowanych.

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Władze Iranu uznają wiele kurdyjskich ugrupowań w sąsiednim Iraku za terrorystyczne. Według Der Spiegel Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wielokrotnie atakował kurdyjskie cele w Iraku w ostatnich latach.

Kurdowie w regionie

Kurdowie są grupą etniczną liczącą około 30 milionów osób, która zamieszkuje głównie Irak, Iran, Syrię i Turcję. Od dziesięcioleci dążą do utworzenia własnego państwa i byli poddawani prześladowaniom oraz represjom w Iraku i Iranie. Autonomiczny Region Kurdystanu w Iraku powstał po obaleniu dyktatora Saddama Husajna w 2003 roku.

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