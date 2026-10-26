W libijskim porcie Tobruk wyładowano około 3 tysięcy ton ładunku, który według Interii włoska gazeta Corriere della Sera określa jako rosyjski sprzęt wojskowy. Publikacja doszła do takiego wniosku na podstawie zdjęć satelitarnych firmy Vantor. Rosja, państwo-agresor, mogła dostarczyć ładunek do Libii dwoma statkami handlowymi.

Sprzęt logistyczny

Libijski analityk Dżalel Harchaoui z Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Studiów Obronnych w Londynie powiedział Corriere della Sera, że przeważającą część ładunku stanowił sprzęt logistyczny. Według niego Rosja dostarcza środki do budowy umocnień i prowadzenia operacji w odległości setek kilometrów od czterech istniejących baz.

Obiekty te znajdują się na terytoriach kontrolowanych przez siły Haftara: w pobliżu Bengazi i Syrty na wybrzeżu, w Al-Dżufrze w centralnej części kraju, a także w Brak al-Szati w południowo-zachodniej Libii.

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Aktywność na południu Libii

Zdaniem Harchaouiego Rosja dąży do działania przede wszystkim na południu kraju — w pobliżu granicy z Nigrem oraz w rejonie styku granic Nigru i Czadu. Analityk uważa, że Moskwa chce odgrywać rolę arbitra w regionie.

Corriere della Sera pisze, że wzmocnienie rosyjskiej obecności w Libii może dać jej większą kontrolę nad szlakami migracyjnymi. Gazeta przypuszcza, że może to potencjalnie umożliwić wykorzystywanie migrantów do sabotażu lub prowokacji, a także twierdzi, że Rosja rozszerza działalność w Libii, aby destabilizować Europę od strony Morza Śródziemnego.

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